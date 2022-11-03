Снаряд ВСУ попал в маршрутку возле магазина «Изумруд» в Донецке | 360°

Важное 03 ноября 2022, 10:20 Снаряд ВСУ попал в маршрутку возле магазина «Изумруд» в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ попал в маршрутку в центре города

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Центр Донецка в очередной раз оказался под ударом ВСУ. Снаряд попал в район магазина «Изумруд» на улице Университетской. Также очевидцы сообщили о повреждении маршрутки, оказавшейся там во время обстрела. Информацию об этом в своем Telegram-канале разместил мэр города Алексей Кулемзин.

Также он уточнил, что, по предварительным данным, вражеские снаряды также ударили неподалеку от краеведческого музея. В районе здания травматологии наблюдается задымление.

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Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Кулемзин посоветовал местным жителям «не выходить из зданий».

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По данным главы Донецка, обстрел Куйбышевского и Кировского районов начался в 08:55 со стороны населенного пункта Нетайлово. По мирному населению выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра. В 10:03 удары нанесли из Орловки, по обоим районам выпустили уже другие снаряды — калибра 155 миллиметров, стандарта НАТО.

Военкоры сообщили, что под ударом ВСУ также оказались Ворошиловский район Донецка, Макеевка и Горловка.