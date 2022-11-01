Снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 21:48 Снаряд ВСУ попал в детский сад в Донецке Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в детский сад РИА "Новости"

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ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка, зафиксировано прямое попадание в детский сад. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации украинские каратели снова обстреляли Петровский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской», — написал он.

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Кулемзин отметил, что масштабы разрушений устанавливаются.

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Ранее стало известно об обстрелах центра Донецка. ВСУ применили снаряды крупного калибра, сработала система ПВО. По данным СЦКК, по Петровскому району города выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

В понедельник украинские боевики обстреляли жилой дом в центре Донецка. Жители рассказали, что уже привыкли к взрывам, и это - самое страшное. По предварительным данным, погибших в результате обстрела нет.

ВСУ также обстреляли гражданский маршрут в сторону Волновахи. Удар нанесли из французского орудия CAESAR. О количестве пострадавших пока не сообщается.