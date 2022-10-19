Снаряд попал в объект инфраструктуры в Белгороде | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 10:40 Снаряд попал в объект инфраструктуры в Белгороде Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об ударе по объекту инфраструктуры

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Украинские войска попытались оставить Белгород без электричества. Снаряд попал в один из объектов инфраструктуры, но не вывел его из строя, разрушения незначительные. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города», — написал он.

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Губернатор не уточнил, какой именно объект атаковали Вооруженные силы Украины. Написал только, что снаряд попал в один из тех, что находятся в Белгороде. Данных о пострадавших Вячеслав Гладков тоже не привел.

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Оперативные службы выехали на место происшествия. Они устранят последствия атаки.

Серия крупных нападений на Белгород произошла на минувшей неделе. ВСУ 13 октября обстреляли город, сработала система ПВО. Ракета повредила многоэтажку на улице Губкина, неразорвавшаяся часть упала на спортивную площадку. Спустя два дня снаряд попал в нефтебазу на территории поселка Разумное. В воскресенье войска опять обстреляли Белгород, пострадали двое мужчин и женщина. Очередные взрывы жители Белгорода услышали утром 18 октября.