Спецоперация 08 апреля 2023, 09:40 Снайперы ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ в ДНР — СМИ РИА «Новости»: снайперы ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ на Южнодонецком направлении РИА «Новости»

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Российские снайперы уничтожили разведывательную группу ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

ВС России пресекли попытку противника провести разведку передовых позиций группировки «Восток» боем.

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Помимо этого, российские военнослужащие с помощью автоматических звукометрических комплексов в ходе контрбатарейной борьбы обнаружили на Запорожском направлении гаубицу и минометный расчет украинских боевиков. Гаубицу заметили в районе Гуляйполя, расчет — в окрестностях села Новоданиловка. По словам Александра Гордеева, артиллеристы уничтожили обе цели.

Накануне Минобороны России сообщило о том, что потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях достигли 20 человек за сутки. Группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям противника в районах Новомихайловки и Угледара.