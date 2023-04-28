Спецоперация 28 апреля 2023, 09:00 Снайперские группы ВСУ активизировались на двух направлениях в зоне СВО ТАСС: снайперские группы ВСУ активизировались на Купянском и Краснолиманском направлениях РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции заметили активность снайперских групп ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в основном боевики вооружены винтовками калибра НАТО.

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«Как правило, они работают небольшими группами. Либо в тройках, либо в парах. Все оружие у них натовское», — сказал Марочко.

Бывший военный отметил, что к боевикам приставлены группы разведчиков и инженеров с беспилотниками малого радиуса действия.

Днем ранее, 27 апреля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ВС России пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ за сутки на Купянском направлении.

Также ранее Марочко сообщал, что ВСУ собрали внушительную группировку на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия мешает им наступать.