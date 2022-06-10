Снайпер ВСУ два дня не позволял забрать тело убитого мирного жителя в Рубежном

Украинский снайпер застрелил мирного жителя в населенном пункте Рубежное Луганской Народной Республики. На протяжении двух дней он не позволял родственникам забрать его тело. Об этом РИА «Новости» сообщила супруга покойного Наталья.

Мужчина погиб во время ремонтных работ около дома. Снайпер выстрелил ему в голову.

«Сначала подумала, что муж прячется от пуль, он сел под забор. У нас стекло выбило осколками, хотели пленкой затянуть», — сообщила женщина.

По ее словам, на протяжении двух дней снайпер не позволял никому приблизиться к телу, стреляя по дому.

Позднее стрельба прекратилась, соседи помогли Наталье перенести тело супруга во двор, где она похоронила его в воронке от снаряда.

«Над головой летали пули, а мы с дочерью перебежками копали могилу. Выбежим, покопаем — опять в укрытие. За несколько раз сделали могилу», — сообщила она.

Наталья сообщила, что после похорон они с дочерью решили бежать в сторону войск ЛНР, которые показали безопасный маршрут для эвакуации.

«Украинские военные стреляли только в спину тем, кто убегал в ЛНР. В сторону Украины никто эвакуацию не организовал», — рассказала жительница Рубежного.

Специальная комиссия ЛНР эксгумировала тело погибшего от пули снайпера мужчины, передав его Наталье для достойного захоронения.

Ранее из Рубежного эвакуировали семью пенсионеров, потерявших дом после обстрелов ВСУ.