Снайпер ДНР раскрыл характеристики трофейной винтовки украинского производства | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 02:05 Снайпер ДНР раскрыл характеристики трофейной винтовки украинского производства Снайпер ДНР раскрыл характеристики трофейной винтовки UAR-10 украинского производства РИА "Новости"

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Российские военнослужащие заполучили трофейную снайперскую винтовку UAR-10. О характеристиках оружия украинского производства РИА «Новости» рассказал снайпер-разведчик отряда «Шторм» народной милиции ДНР.

«Комплектующие целиком и полностью натовского образца. Вообще, изначально это винтовка AR-10, которая была выпущена в Америке. Они привезли сюда, в Украину, комплектующие, завезли станки <…> UKROP название, UAR-10. Боевые качества <…> по факту это СВД, то есть дистанция именно рабочая — 800 метров», — отметил боец.

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Он добавил, что по своим характеристикам снайперская винтовка Драгунова (СВД) остается лучшей. Ранее эту винтовку опробовал президент России Владимир Путин. Он сделал несколько выстрелов из СВД на полигоне в Рязанской области.

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Глава государства не только посетил стрельбище, но побывал на занятиях по огневой, тактической, инженерной и медподготовке. Во время инспекции Путин пообщался с военнослужащими. Сейчас на полигоне Западного военного круга готовят к отправке в зону проведения спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации.