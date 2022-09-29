«Сначала волновался». Подмосковный военный в запасе спустя год после демобилизации отправился защищать Донбасс | 360°

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«Сначала волновался». Подмосковный военный в запасе спустя год после демобилизации отправился защищать Донбасс

Мобилизованный Илья Мельников спустя год после срочной службы отправился защищать Донбасс

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С объявления частичной мобилизации в России прошла неделя, военнообязанные в запасе отправляются защищать Донбасс. Один из призывников, Илья Мельников, рассказал «360», как вернется в армию спустя год после демобилизации со срочной службы.

Парню 21 год. В июне 2021 года он вернулся из армии. Теперь отправится туда снова, по частичной мобилизации.

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«Сначала волновался и сейчас волнуюсь, но в основном абстрагировался. Главное — вернуться домой», — рассказал он.

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Проводить его пришла бабушка. Она переживает больше всех, гордится внуком. Перед его отъездом попросила в храме благословения и сама пообещала молиться за всех ребят.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч человек. В военкоматы вызвали тех, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и опыт участия в боевых действиях. Они сохранили за собой рабочие места, а срок службы включат в их страховой стаж для выхода на пенсию. Кроме того, мобилизованным разрешат взять кредитные каникулы при условии, что раньше они не пользовались такой льготой.

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