Попытка президента Украины Владимира Зеленского подтолкнуть Запад к признанию России «спонсором терроризма» безосновательна. Такое мнение выразил политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

В публикации отмечается, что цель Зеленского — вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. При этом президент Украины не учел главное противоречие: Россия не относится к числу стран, спонсирующих терроризм, пишут «Известия».

«При таких неопределенных критериях можно утверждать, что США, чьи войны за последние два десятилетия принесли огромное число жертв среди гражданского населения, должны быть в этом списке», — обратил внимание Бэндоу.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского пообещал уничтожить Крымский мост. Это уже не первый случай, когда высшее украинское руководство заявляет о намерении атаковать этот важнейший объект.