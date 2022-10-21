Серия взрывов прозвучала в Запорожской области | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 09:19 Серия взрывов прозвучала в Запорожской области Страна.ua: в Запорожской области прогремели взрывы

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В некоторых частях Запорожской области утром 21 октября прозвучали взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«После прилета по Запорожью поднимается дым», — рассказали авторы паблика.

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Информацию об ударах по региону подтвердили и местные чиновники. Сотрудники издания привели заявление секретаря горсовета Анатолия Куртева. Тот сообщил, что в результате удара по Запорожью пострадала инфраструктура и жилые дома. Информации о последствиях удара среди местного населения пока нет.

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В Telegram-канале издания рассказали, что взрывы прозвучали и в Харьковской области. Авторы паблика со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова сообщили, что часть ударов пришлась на местное предприятие.