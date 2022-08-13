СМИ США уличили Запад в ведении «войны на истощение»

Странам Запада необходимо изменить отношение к поддержке ВСУ, поскольку текущая стратегия ведет к истощению ресурсов. Таким мнением поделился аналитик американского издания The National Interest (NI) Джеральд Хайман.

Он отметил, что Запад тратит миллиарды долларов на поставки оружия ВСУ. В то же время в запасе России — огромный арсенал бронированной техники, ракет и другого вооружения. Хайман заявил, что текущая позиция стран Запада к поддержке украинской армии напоминает ему «войну на истощение». По его мнению, дальнейшее использование такой стратегии приведет к «долгому и мучительному тупику».

Также аналитик подчеркнул, что военный конфликт сказывается не только на жителях страны, в которой Россия ведет спецоперацию, но и их союзниках. Он напомнил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявил НАТО, что будет требовать от партнеров пять миллиардов долларов в месяц в качестве помощи ВСУ.

Хайман выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны Запада — явление временное. По его мнению, она не будет длиться вечно, несмотря на текущие заявления европейских и американских политиков.