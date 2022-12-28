Важное 28 декабря 2022, 10:54 СМИ сообщили о взрывах в Славянске, Краматорске, Константиновке и Красном Лимане «Украина.ру»: в Славянске, Краматорске, Артемовске прозвучали взрывы

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В Славянске, Краматорске, Константиновке и Красном Лимане Донецкой Народной Республики звучат взрывы, написал Telegram-канал «Украина.ру». Сообщается о прилетах по позициям и объектам украинских националистов.

Очевидцы рассказали и о взрывах в Дружковке, отметил украинский Telegram-канал «Политика страны». Кроме того, взрывы прогремели в Артемовске.

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Судя по карте воздушных тревог Украины, в 11:00 оповещения действовали на подконтрольной ей части ДНР. Несколько минут спустя тревогу на этой территории отменили. Сейчас на карте не помечена красным ни одна область — это означает, что сирены не звучат ни в украинских регионах, ни на подконтрольных Украине территориях новых российских регионов.

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Ранее стало известно, что в Харьковской области зафиксировали сразу несколько попаданий по инфраструктурному объекту. Ракетный обстрел Харькова и области подтвердил глава администрации региона Олег Синегубов. Удар пришелся по Слободскому району, данных о том, что пострадали люди, нет.