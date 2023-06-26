Спецоперация 26 июня 2023, 02:10 СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Одессе «Зеркало недели»: несколько взрывов прозвучало в Киевской области и Одессе Соцсети

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Взрывы прогремели в Киевской области и Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей журналисты не привели. Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и области. Также звуки взрывов слышали в ночь на понедельник, 26 июня, жители Одессы, написало агентство УНИАН.

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Перед этим взрыв прозвучал в городе Сумы на северо-востоке Украины. Воздушную тревогу не объявляли.

В субботу, 24 июня, воздушную тревогу объявляли в шести областях Украины, включая подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей. Воздушные сирены включали в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской, а также Харьковской и Днепропетровской областях. В итоге, тревога звучала по всей территории Украины.

Военкоры сообщали, что российские военные наносят комбинированный удар по Украине. Согласно их данным, стратегические бомбардировщики выпустили крылатые ракеты по направлению к центру Украины.