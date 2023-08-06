Спецоперация 06 августа 2023, 01:11 СМИ сообщили о пуске «Калибров» из Черного моря «Военная хроника»: не менее пяти ракет «Калибр» летят на Одесскую и Николаевскую области

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Ракеты «Калибр» запустили из Черного моря, ракеты летят в сторону Одесской и Николаевской области. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Как указывается, предположительная цель ракет — это объекты ВСУ в указанных областях, а также Кировоградская и Хмельницкая области.

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Также авторы канала отметили, что по данным украинских мониторинговых каналов, в воздух подняли еще два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Общее количество бортов этого типа в воздухе доведено до девяти, отмечается в сообщении.

По данным официального ресурса оповещения населения Украины воздушная тревога сейчас звучит в Киеве и еще шести украинских областях.

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях на западе Украины. Также звуки взрывов слышали жители города Староконстантинов, где расположен военный аэродром.