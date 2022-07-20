СМИ сообщили о призыве сельских жителей вместо горожан в украинскую армию

Призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц обеспечили в большинстве своем сельские жители. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков, имеющих источники в украинских войсках.

«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную нагрузку несут жители сельских регионов Украины», — заявил сотрудник силовых структур России.

Он объяснил, что сельские жители больше привязаны к дому и хозяйству. Кроме того, у них недостаточно денег, чтоб откупиться от призыва. По его словам, количество горожан в ВСУ стало снижаться, поскольку им проще эмигрировать в другую страну или внутри Украины сменить место жительства. При этом размер взятки за освобождение от армии разнится в зависимости от обстоятельств.

Силовик заявил, «чтобы разово откупиться „на улице“, взятка патрулю составляет 100 долларов». Если речь идет о военкомате, то тут ценник начинается от пяти тысяч долларов.