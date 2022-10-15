СМИ сообщили о применении комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации | 360°

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СМИ сообщили о применении комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации

РИА «Новости»: артиллерийские комплексы «Пенициллин» применили в спецоперации

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Комплексы артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» применили в ходе спецоперации, сообщило РИА «Новости». Они показали свою эффективность.

«Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — привело агентство слова своего источника.

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Комплекс «Пенициллин» разработан НИИ «Вектор», это предприятие входит в «Росэлектронику». «Пенициллин» эффективно работает при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия, а также в любое время суток.

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Спецоперация завершится не раньше, чем через полгода, считает бывший заместитель начальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. По его мнению, длительность спецоперации зависит от ее конечной цели. Бужинский отметил, что нужно посмотреть на реализацию частичной мобилизации, причем это касается как людей, так и промышленности.

Специальная военная операция РФ на Украине

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