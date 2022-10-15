СМИ сообщили о применении комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации | 360°

Все новости
Спецоперация
15 октября 2022, 21:59
Власти Новой Каховки рассказали о разрушении жилого фонда
Подмосковье
15 октября 2022, 21:51
Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках
Реклама
Знаменитости
15 октября 2022, 21:40
Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации
Мир
15 октября 2022, 21:31
Франция взяла на подготовку украинских военных
Мир
15 октября 2022, 21:23
Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти
Мир
15 октября 2022, 21:22
Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета
Мир
15 октября 2022, 21:22
Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни
Мир
15 октября 2022, 21:19
Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием
Москва
15 октября 2022, 21:17
Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД