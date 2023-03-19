Спецоперация 19 марта 2023, 00:43 СМИ сообщили о получивших ранения на Украине финских наемниках Helsingin sanomat: пять финских наемников получили ранения на Украине Pxhere

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Пять наемников из Финляндии получили ранения на Украине. Об этом, как указало РИА «Новости», сообщила крупнейшая финская газета Helsingin sanomat.

Как следует из данных газеты, группа финских бойцов должна была вернуться с задания на базу в пятницу, 17 марта, но «была ранена».

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«Пятеро из восьми финнов получили ранения. Трое финнов до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования», — указано в сообщении издания.

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Финны, как отмечается, получили ранения, когда бежали в укрытие. Точное место произошедшего на указывается. Также не раскрывается, где сейчас находятся раненые.

Ранее СМИ сообщили о гибели французского солдата на поле боя на Украине. Андреас Галлоцци погиб под Сватово, как уточнила газета Le Figaro.

До этого поступала информация о смерти другого наемника ВСУ. Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак погиб под Артемовском. Как писали местные средства массовой информации, это первый гражданин прибалтийской страны, который погиб в сражениях на стороне украинских военных.