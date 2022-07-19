СМИ сообщили о гибели шведского офицера во время боя в Донбассе

Лейтенант армии Швеции погиб недалеко от Донецка после ранения осколком гранаты в грудь. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал SVT.

По словам собеседника журналистов, офицер ранее служил в ВВС Швеции в Уппсале. На Украину он приехал около двух месяцев назад и хотел поделиться своим тактическим опытом для изменения ситуации.

«Он считал, что лучше драться здесь, чем в Швеции. <…>Он был хорошим парнем, который хотел что-то здесь сделать», — заявил источник.

Журналисты отметили, что располагают сведениями о шведских военных, которые после начала специальной военной операции отправились на Украину. Они вошли в состав так называемой интернациональной бригады ВСУ и более мелкие подразделения.

Источник уточнил, что часть из бывших военных ушла в отставку, чтобы отправиться на Украину. Но некоторые до сих пор числятся на службе шведской армии и скрывают информацию о своих поездках, так как за это грозит уголовная ответственность.

Накануне власти Словакии одобрили заявки четырех человек для вступления в ВСУ. Как отметил пресс-секретарь президента республики Мартин Стрижинец, всего в правительство поступило 10 заявок. Разрешение для участия в военных действиях на стороне Украины дала президент Словакии Зузана Чапутова. Как отметили в пресс-службе, при рассмотрении заявлений она действовала по рекомендациям МИД, МВД и Минобороны страны.