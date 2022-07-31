СМИ сообщили о гибели бизнесмена с Украины Вадатурского и его жены в Николаеве

Герой Украины, бизнесмен и гендиректор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена погибли в Николаеве. Об этом сообщило РИА «Новости» со слов руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская», — сообщил он.

По данным РИА «Новости», в 2020 году издание «Forbes Украина» оценивало состояние погибшего предпринимателя в 450 миллионов долларов.

Ранее Ермак заявлял, что ВСУ подготовили сюрприз для России. По его словам, украинские военные намерены переломить ход боевых действий до зимы.

«Нужно не дать русским втянуть нас в боевые действия зимой. Мы переломим их ход, но многое зависит от обучения наших солдат. Скоро будет много сюрпризов», — заявил он 21 июля.