СМИ сообщили, что украинских диверсантов уничтожают бесшумными минометами «Галл»

Российские спецподразделения на Украине используют бесшумные минометы «Галл» для борьбы с диверсионно-разведывательными группами ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 „Галл“, у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — сообщил собеседник агентства.

Такое вооружение применяется для проведения внезапных огневых налетов во время разведывательных мероприятий, в том числе для ударов по замаскированным наблюдательным и опорным пунктам.

По точности и мощности российский миномет значительно превосходит иностранные аналоги, которые используют украинские мобильные группы, отметил собеседник агентства.

«Галл» может поражать цели на расстоянии от 100 метров до 1,2 километра, стреляет 82-миллиметровыми снарядами. Он бесшумный, беспламенный и бездымный, разработан в ЦНИИ «Буревестник» для спецподразделений ВС РФ.