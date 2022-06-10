СМИ: СБУ арестовала политтехнолога Погребинского по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины заподозрила в госизмене политтехнолога, работавшего с бывшим депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком. Предположительно, речь идет политологе о Михаиле Погребинском, сообщил сайт телеканала «Звезда».

СБУ заявила о наличии целой массы доказательств о причастности политтехнолога Медведчука к госизмене. По результатам психолого-лингвистической экспертизы заключили, что своей работой и высказываниями фигурант действовал во вред суверенитету и территориальной целостности Украины.

Силовики в ходе обысков изъяли некие документы, подтверждающие связи подозреваемого с Россией. Среди них якобы оказались и материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины. Расследование продолжается.

Фигуранту инкриминируют связи с сотрудниками российских спецслужб, якобы работавшими на Украине под дипломатическим прикрытием. Отмечается, что подозреваемый также неоднократно принимал участие в российских политических телешоу в качестве эксперта.

Слухи о задержании Погребинского появились еще в конце марта. Тогда сам политолог опроверг эту информацию. Он назвал ее провокацией.