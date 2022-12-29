Спецоперация 29 декабря 2022, 05:18 СМИ рассказали об оборонительных боях в районе села Торское РИА «Новости»: ВС России ведут бои в районе села Торское, предотвращая прорыв противника Пресс-служба Минобороны

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Военнослужащие Западного военного округа ведут оборонительные бои в районе села Торское в Донецкой Народной Республике, предотвращая прорыв со стороны ВСУ. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — сообщил агентству командир с позывным «Ювелир».

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Российские войска ведут наблюдение за противником, который укрылся в оврагах. При появлении солдат ВСУ начинается обстрел.

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«Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — отметил военный.

По словам собеседника агентства, позиции обстреливают по три раза в день, но бойцы не унывают, они прошли «огонь и воду, и медные трубы».

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал попытки ВСУ совершить прорыв под Красным Лиманом. Эти попытки говорят о том, что наступление начинает выдыхаться.