29 декабря 2022, 05:18
СМИ рассказали об оборонительных боях в районе села Торское
РИА «Новости»: ВС России ведут бои в районе села Торское, предотвращая прорыв противника
Военнослужащие Западного военного округа ведут оборонительные бои в районе села Торское в Донецкой Народной Республике, предотвращая прорыв со стороны ВСУ. Об этом рассказало РИА «Новости».
«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — сообщил агентству командир с позывным «Ювелир».
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Российские войска ведут наблюдение за противником, который укрылся в оврагах. При появлении солдат ВСУ начинается обстрел.
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«Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — отметил военный.
По словам собеседника агентства, позиции обстреливают по три раза в день, но бойцы не унывают, они прошли «огонь и воду, и медные трубы».
Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал попытки ВСУ совершить прорыв под Красным Лиманом. Эти попытки говорят о том, что наступление начинает выдыхаться.
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