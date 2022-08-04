СМИ рассказали о работе и роли артиллеристов при занятии позиций под Донецком

Союзные войска продолжают занимать позиции под Донецком и оттеснять ВСУ. Наступление идет в сторону Авдеевки, за восемь лет ее хорошо укрепили. Бойцам помогает артиллерия. О работе артиллеристов в своем репортаже рассказало РИА «Новости».

Самые ожесточенные артиллерийские дуэли проходят под Ясиноватой. Город — спутник Донецка — сейчас будто бы вымер, там не видно ни людей, ни машин. Ясиноватая является ближайшим населенным пунктом от Авдеевки. Украинские артиллеристы атакуют ее с особым ожесточением.

«Прилетает» практически каждый день. Во многих зданиях нет электричества и воды, стекла выбиты, магазины не работают. Люди живут только за счет гуманитарной помощи.

«Хотел бы я сказать, что артиллеристы из украинцев никудышные, но не могу. Отрабатывают по нам сразу же. Маскировка, оборудование окопов и блиндажей — важнейшее дело на фронте», — признался командир установки с позывным Захар.

Бойцы Союзных войск сравнили работу артиллериста-реактивщика с игрой в русскую рулетку. Повезет — не повезет, накроют — не накроют. При этом особенно торопиться нельзя. «Град» является не самым точным оружием, он может случайно задеть дружественные подразделения, поэтому прицел нужно выверять очень тщательно.

«Артиллерия не выигрывает войны и не занимает города. Это обязанность и привилегия пехоты. А мы работаем на нее, помогаем товарищам „огоньком“. Именно от нас зависит, встретят ли штурмовые группы сосредоточенным огнем или же выбросят белый флаг», — объяснил офицер с позывным Оскар.

По его словам, армия — сложный механизм, в котором все детали должны идеально быть подогнаны.

Агентство уточнило, что в последние дни залпы раздаются все громче — «началась решающая битва за Донбасс».