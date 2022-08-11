Организация Amnesty International правомерно обвинила ВСУ в преступлениях против мирных жителей, и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы это признать. Таким мнением поделился обозреватель американского издания Politico Пол Тейлор.

По его мнению, Зеленскому пока услышать критику западных наблюдателей. Кроме того, обозреватель призвал украинского лидера прекратить публичные обвинения в сотрудничестве с Россией тех, кто не согласен с его мнением.

«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», — заявил Тейлор.

По его мнению, Зеленский проявил бы зрелость мышления, если бы прислушался к зарубежным комментариям.

«Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», — отметил обозреватель.

Таким образом Тейлор прокомментировал реакцию Зеленского на недавний материал Amnesty International. Сотрудники организации изучили действия ВС. По мнению аналитиков Amnesty International, украинские военные нарушают международные нормы и военное право. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения правил.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайтам правозащитной организации Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии. Причиной стало нарушение закона, запрещающего призывы к массовым беспорядкам и распространение фейков. Об этом 11 марта сообщил РБК.

На момент написания материала домен eurasia.amnesty.org все еще числился в блок-листе Роскомнадзора.