СМИ: приговоренный к казни в ДНР марокканец имеет украинское гражданство

Приговоренный к смертной казни в ДНР марокканец Брагин Саадун, участвовавший в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, имеет гражданство Украины. Об этом сообщило марокканское информационное агентство МАР со ссылкой на источник в посольстве королевства в Киеве.

По словам дипломатического источника агентства, Саадун в своем заявлении подтвердил, что вступил в ряды вооруженным сил по собственному желанию.

«Он также указал, что имеет украинское гражданство, что является информацией, подтвержденной и его отцом», — сказали в посольстве Марокко.

Ранее верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко к смертной казни. Их признали виновными в нарушении закона по статье УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». По законодательству республики, приговор будет приведен в исполнении через расстрел. Осужденные в течение месяца могут обжаловать приговор.