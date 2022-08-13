СМИ: Порошенко видели в аэропорту Варшавы с охранниками и бутылкой вина

Бывшего президента Украины заметили в аэропорту Варшавы. Его сопровождали охранники, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«На видео <…> видно, как Порошенко перемещается по терминалу с бутылкой игристого вина в руке», — сказано в тексте сообщения.

По данным источника, политика сопровождали охранники. Вместе с ним в аэропорту была жена Марина.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что власти республики собираются отдать под трибунал Порошенко, а также нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, бывшего исполняющего обязанности президента Александра Турчинова и военных ВСУ, которые участвовали в боях на территории «Азовстали». Их будут судить за военные преступления и поддержку терроризма.