СМИ показали состояние Новой Каховки после обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ открыли огонь по Новой Каховке 11 июля, в результате чего разрушилось несколько зданий на центральных улицах города. Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал последствия обстрела. Его репортаж опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Практически ни в одной многоэтажке нет стекол», — отметил он.

Все окна в домах на центральных улицах города выбиты или разбиты. Несколько строений — в том числе отдельно стоящие ресторан и магазин — разрушены до основания. Из-под руин торговой точки до сих пор идет дым. Литомин отметил, что остатки здания продолжают гореть.

ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских установок HIMARS. Боеприпасы попали в склады с минеральными удобрениями, что привело к взрывам. Об этом «Известиям» сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

«В результате удара ВСУ по Новой Каховке повреждены жилые дома, поскольку ракеты американские попали в склады с минеральными удобрениями, которые начали взрываться», — рассказал он.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сразу заявил, что обстрел не только повредил несколько строений, но и нанес травмы мирному населению города. На данный момент известно о десятках пострадавших.