СМИ показали работу ПВО на харьковском направлении

Система российской ПВО на харьковском направлении круглые сутки работает и знает каждого воздушного противника: вертолет, беспилотник или ракету. Подробнее об этом рассказал корреспондент газеты «Известия».

Подойти ближе 30 километров к российским позициям и при этом оставаться незамеченным не получится.

«Радиолокационная станция, которая является основой основ всего ПВО, способна заметить любую воздушную цель. Она работает круглосуточно, передавая все данные в командный пункт, где принимают решения», — сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на журналиста.

ПВО может определить чужую цель за одну секунду. Система распознает противника в автоматическом режиме, а потом дает команду на огневые позиции.

«В случае, если цель приближается и уже находится на малой дальности от нас, с помощью работы операторов определяем параметры. Принимаем решение в ускоренном режиме», — заявил командир пункта управления.

Операторы могут отслеживать в воздухе до 900 целей. Им в этом помогает техника. Самоходная установка может зафиксировать цель без радиолокационной станции, там же она может захватить ее и уничтожить. Дальность обнаружения — до 100 километров. Установка функционирует и при дожде, и при снеге. Оператор необходим, чтобы координировать действия и подстраховать.

Основная задача средств ПВО — прикрытие российских военных на передовой.