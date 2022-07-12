СМИ назвали ежемесячный объем невозвратных потерь ВСУ в зоне спецоперации России на Украине

Усредненные невозвратные потери ВСУ в месяц составляют порядка 20 тысяч единиц живой силы. Такими данными поделились журналисты Daily Mail.

По их словам, власти Украины подтверждают эти цифры.

«Официальные лица [Украины] признают, что потери — более чем 20 тысяч военнослужащих в месяц, до 200 военнослужащих погибают и 800 получают ранения ежедневно», — сообщили сотрудники Daily Mail.

Они отметили, что такой объем потерь подталкивает руководство украинской армии к нестандартным способам призыва. В частности, новобранцев «вылавливают» в храмах. Также журналисты издания поделились историей, как сотрудники украинского военкомата гнались за 18-летним юношей-велосипедистом для того, чтобы вручить ему повестку.

Ранее представители военно-гражданской администрации Харьковской области заявляли, что не будут проводить мобилизацию на освобожденных территориях региона. Их слова процитировал RT.