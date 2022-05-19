СМИ написали о предметах сатанинского культа, найденных на базе боевиков «Азова» в Мариуполе

Стенд с сатанинскими символами и языческое капище обнаружены на базе украинского националистического батальона «Азов»* в Мариуполе. Об этом сообщило РИА «Новости».

База находилась рядом со школой № 61. Речь идет о нескольких деревянных идолах, чья высота достигает от полутора до трех метров. При этом все статуи были обнесены камнями. Внутри сооружения — подобие жертвенника. Капище располагалось между двумя казармами, где жили рекруты «Азова»*.

В одной из них оказалась наградная грамота Третьего ежегодного турнира по боксу, который проводили в нацбатальоне в честь памяти «азовцев»*, которые погибли во время операции в Широкине. Грамоту за первое место выписали на имя древнеславянского божества Ярило.

В расположении части также находился стенд с сатанинскими и языческими графическими символами, среди них удалось идентифицировать Фенрира. Это большой волк из древнескандинавской мифологии. Также там было множество изображений Сатаны, которые помещены на перевернутую пентаграмму. Корреспонденты агентства ране видели изображение перевернутой пентаграммы с оккультными знаками у ее лучей на позициях, которые удалось отбить у украинских сил в Волновахе.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.