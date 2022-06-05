СМИ: Греция тайно подарила Украине целую кучу оружия

Власти Греции тайно передали или собираются передать Украине «невероятное» количество оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на греческое издание Pronews.gr написало РИА «Новости».

Список оружия, который правительство Греции якобы передало или передаст Украине, впечатлил журналистов. Все оружие и боеприпасы, как утверждается, поступает со складов на греческих островах.

Греки решили передать киевскому режиму 122 бронемашин с пулеметным боезапасом, 60 ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 20 тысяч автоматов Калашникова, а также миллионы патронов, десятки тысяч артиллерийских и противотанковых снарядов с широким выбором калибров.

Все это «невероятное» количество оружия Греция собиралась погрузить на 21 самолет, в том числе шесть своих транспортников C-130, а еще 10 канадских и пять новозеландских.

Сами власти Греции скрывают, какое оружие и сколько отправляют на Украину.

Ранее, 1 июня, немецкий Welt передавал, что Греция поставит на Украину советские танки, а взамен получит от ФРГ бронированные машины.