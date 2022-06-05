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    05 июня 2022, 12:51

    СМИ: Греция тайно подарила Украине целую кучу оружия

    Pronews: Греция передала Украине «невероятное» количество оружия и боеприпасов

    Александр Блинов

    Власти Греции тайно передали или собираются передать Украине «невероятное» количество оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на греческое издание Pronews.gr написало РИА «Новости».

    СМИ: Греция тайно подарила Украине целую кучу оружия

    Список оружия, который правительство Греции якобы передало или передаст Украине, впечатлил журналистов. Все оружие и боеприпасы, как утверждается, поступает со складов на греческих островах.

    Греки решили передать киевскому режиму 122 бронемашин с пулеметным боезапасом, 60 ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 20 тысяч автоматов Калашникова, а также миллионы патронов, десятки тысяч артиллерийских и противотанковых снарядов с широким выбором калибров.

    Все это «невероятное» количество оружия Греция собиралась погрузить на 21 самолет, в том числе шесть своих транспортников C-130, а еще 10 канадских и пять новозеландских.

    Сами власти Греции скрывают, какое оружие и сколько отправляют на Украину.

    Ранее, 1 июня, немецкий Welt передавал, что Греция поставит на Украину советские танки, а взамен получит от ФРГ бронированные машины.