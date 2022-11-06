СМИ: бойцы «Вагнера» вступили в ожесточенный бой за южный пригород Артемовска | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 09:48 СМИ: бойцы «Вагнера» вступили в ожесточенный бой за южный пригород Артемовска РИА «Новости»: бойцы группы «Вагнер» выбили ВСУ из села Иванград РИА "Новости"

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Бойцы «Вагнера» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска Опытное. Украинских боевиков окончательно выбили из села Иванград. Об этом передал корреспондент РИА «Новости».

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку» — рассказал член подразделения.

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Вооруженные силы Украины постоянно бьют по солдатам из тяжелой артиллерии и минометов. Украинские танки ведут перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по находящемуся в низине Иванграду. В стрелковый бой противник не вступает, понимая, что у него нет превосходства в опыте и подготовке.

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«Вагнеровцы» закрепились там, выдерживают обстрелы и уже отбили несколько контратак.

Ранее солдаты «Вагнера» заявили, что слушают на фронте композиции Мэйби Бэйби, особенно песню «Похрюкай». Они попросили ее дать концерт на передовой. Им нравятся ее песни, так как их темы далеки от военных будней.