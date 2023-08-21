Спецоперация 21 августа 2023, 08:50 «Смерти продолжатся». Украине озвучили единственный выход из конфликта РИА «Новости»: встречу Зеленского с Путиным назвали выходом из конфликта Министерство обороны Украины

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Заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о поставках истребителей F-16 взбудоражило общественность. Действия киевского режима лишь усугубляют ситуацию, а не помогают разрешить ее. Единственный возможный способ выйти из конфликта — переговоры, написало РИА «Новости».

«Смерти продолжатся, пока клоун Зеленский не встретится с Путиным. Украине не выиграть этот конфликт. У России есть 3500 истребителей с обученными пилотами», — привело агентство слова одного из пользователей в соцсети X.

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Другой добавил, что винит в украинском кризисе американского президента Джо Байдена и НАТО. Он посоветовал оставить российского лидера Владимира Путина в покое.

«Что ты чувствуешь по поводу того, что украинских пилотов будут сбивать в F-16?» — поинтересовался еще один пользователь у Геращенко.

Ранее стало известно, что Украине поставят несколько десятков американских истребителей F-16. Этого киевский режим ждал давно, ведь самолеты важны для ведения успешного контрнаступления, которого так ждет Запад.

Однако F-16, которые поставят Украине, не соответствуют современным стандартам, они признаны небезопасными по стандартам США и НАТО. Для летчиков, которые будут ими управлять, пилотирование может обернуться гибелью.