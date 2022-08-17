«Смертельная находка». Работу российских саперов в Мариуполе показали на видео

Российские вооруженные силы до сих пор продолжают разминирование территории Мариуполя от мин и растяжек, оставленных украинскими националистами. Видео с работой расчета саперов показал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как специалисты с помощью миноискателей обследуют местность. Рядом с уличной баскетбольной площадкой саперы обнаружили заложенную взрывчатку и пометили ее красным флажком. После этого производится контролируемый взрыв опасной находки и работа продолжается.

Находками саперов становятся неразорвавшиеся боеприпасы от ствольных артиллерийских орудий, гранаты, снаряды от реактивных систем залпового огня, противотанковые и противопехотные мины. Большая часть находится в общественном пространстве, могут пострадать мирные люди.

Накануне генеральный директор предприятия-разработчика — ВНИИ «Сигнал» — Владимир Пименов сообщил, что в специальной операции на Украине также используется уникальный робот-сапер «Проход». Разработка является единственной, которая не выходит из строя даже спустя несколько подрывов на противотанковой мине.