Спецоперация 16 августа 2023, 22:08 «Смертельная ловушка». Ошибку Залужного на фронте назвали в США Офицер ВС США Дэвис: ВСУ загнали в смертельную ловушку ВС РФ Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

ВСУ оказались в смертельной ловушке после отправки военных в усеянную минами серую зону перед позициями ВС РФ. Об этом в статье для 19Fortyfive написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«Многоуровневая оборона России опирается на мины, которые замедляют наступление или направляют украинские войска в смертельные зоны, где их ждут заранее подготовленные артиллерийские расчеты», — пояснил он.

Реклама

Эксперт напомнил, что российские военные имеют в распоряжении все необходимые средства для ведения эффективного боя. Речь идет об авиации, ракетных вооружениях и установках для радиоэлектронной борьбы.

Украинских солдат отправляют на передовую не до конца укомплектованными техникой, здесь им предстоит встретиться с сильным противником, что для ВСУ означает верную смерть, заключил Дэвис.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный доложил председателю Комитета начальников штабов ВС США Маркому Милли о том, что украинские военные «на нескольких направлениях имеют успехи».