Спецоперация 11 ноября 2022, 10:01 Смертельная гонка. Украинские боевики устроили заезд по полю и подорвались на мине Военкор Сладков: украинские военные подорвались на мине во время гонок по полю Официальный сайт Президента Украины

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Украинские военные решили отдохнуть от боевых действий и устроили гонки на двух бронеавтомобилях по полю. Однако заезд окончился печально, один автомобиль подорвался на мине, написал в Telegram-канале российский военный корреспондент Александр Сладков.

Видео с подрывом техники ВСУ в Telegram-канале опубликовал военкор Чингис Дамбиев. Его сняли с беспилотного летательного аппарата.

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«Выписали кренделей по минному полю. Обычно в местах, где не прошли саперы, существуют свои правила перемещения техники», — написал он.

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Военкор отметил, что экипаж уцелевшей машины не попытался спасти раненых товарищей, а просто уехал.

Сладков поделился собственным опытом перемещения по заминированной местности после командировки в Абхазию в 1993 году.

«Там мины слоя так в три лежали. Уже дома, в Московской области, я трижды думал перед сходом с асфальта», — добавил он.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что ежедневно ВСУ в зоне спецоперации теряют около 500 человек.