Спецоперация 02 августа 2023, 16:51 Смерть впустую. Новости из Запорожья напугали Зеленского Журналист Блюменталь сообщил об огромных потерях ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные несут огромные потери, пытаясь атаковать российские позиции в Запорожской области. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner сообщил главный редактор издания The Grayzone Макс Блюменталь.

«Сложно оценить, как много молодых жителей Украины погибли впустую из-за этих атак по серьезно укрепленным российским позициям в Запорожской области», — отметил он.

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Блюменталь добавил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому хорошо известно о ситуации ВСУ в этом регионе.

«Он в курсе, что контрнаступление в Запорожье потерпело полный крах. Причиной этому стала эффективная работа российской артиллерии на оборонительных линиях», — подчеркнул журналист.

По его мнению, Запад потери ВСУ практически не интересуют.

«Эти западные союзники холодно воспринимают новости об огромных кладбищах украинских солдат, потому что речь идет не о жизнях украинцев», — заключил Блюменталь.

Ранее американские СМИ также заявили об огромных потерях ВСУ, указав на заполненность медицинских учреждений ранеными бойцами.