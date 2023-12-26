Эксклюзив 26 декабря 2023, 15:09 «Слышим из разных источников». Балицкий рассказал о ситуации на правом берегу Днепра Губернатор Балицкий: ВСУ столкнулись с большими проблемами в Запорожье

Читать 360tv в

ВСУ в Запорожье столкнулись с большими трудностями, ситуация на правом берегу Днепра остается проблемной для украинцев. Об этом в интервью «360» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он сообщил, что регулярно общается с пленными ВСУ, чтобы понимать менталитет противника. По словам Балицкого, информация из разных источников указывает на то, что дела у Украины на правом берегу обстоят плачевно.

Реклама

«Сейчас за речкой большие проблемы у противника, и мы это слышим из разных источников. Когда ты разговариваешь с разными людьми, ты понимаешь, что это не идеологическая норма, которую тебе вливают в уши», — подчеркнул губернатор.

Балицкий добавил, что администрация Запорожской области поддерживает контакты с некоторыми людьми на другом берегу. Он отметил, что не все друзья России могут взять в руки оружие и пойти сопротивляться киевскому режиму, но они находят другие способы помочь.

«Огромную помощь оказывают люди, которые находятся за рекой, и они нам помогают подсвечивать цели, по которым мы бьем», — подытожил собеседник «360».

Полное интервью с Евгением Балицким можно посмотреть на «360» в 19:00 26 декабря.