Спецоперация 09 мая 2023, 01:22 Служившего в ВСУ рецидивиста ликвидировали под Артемовском «РВ» сообщила о гибели служившего в ВСУ рецидивиста Панаско под Артемовском Минобороны Украины

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Украинского военнослужащего Виктора Панаско, осужденного на 15 лет за жестокое убийство и выпущенного для службы в Вооруженных силах Украины, уничтожили в боях под Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, у Панаско было прозвище Иранец, он был активным участником «Правого сектора»*.

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Ранее сообщалось о гибели зенитчика Вооруженных сил Украины Андрея Линийчука с позывным Кельт в зоне проведения специальной военной операции. При жизни он успел прославиться тем, что одним из первых среди украинских боевиков успешно применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Также военнослужащий ВСУ сбил наибольшее количество воздушных объектов.

Также военкоры сообщали о ликвидации командира элитного спецподразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова в Артемовске. Он был руководителем группы 73-го морского центра спецназначения.

*«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в России.