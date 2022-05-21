Слуцкий заявил, что к восстановлению Донбасса привлекут свыше 100 тысяч россиян

Более 100 тысяч россиян привлекут к восстановлению зданий в Донбассе. Такое заявление сделал глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что ДНР уже нуждается в «интенсивной помощи».

«Очень большую и серьезную помощь, в частности в восстановлении жилого фонда и разрушенных структурно значимых предприятий Донбасса, окажет правительство Москвы», — сказал он.

Слуцкий отметил, что другие регионы РФ тоже подключатся к восстановлению Донбасса. Он сказал, что всего к выполнению работ планируют привлечь более 100 тысяч человек.

Об участии России в восстановлении Донбасса Слуцкий рассказал на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. На ней глава парламентской фракции ЛДПР выразил уверенность в победе. По его словам, именно поэтому Россия оказывает региону «самую развернутую» поддержку.

Слуцкий сказал, что уже ведется проработка механизмов участия России в восстановлении региона.