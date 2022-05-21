Слуцкий высказался о дальнейшей судьбе бойцов «Азова»

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что обмена бойцов украинского полка «Азов»*, против которых в РФ возбуждены уголовные дела, быть не должно. Их судьбу должен решать военный трибунал. Своим мнением парламентарий поделился в личном Telegram-канале.

Ранее в ходе визита в Донецк Слуцкий сообщил о том, что Москва намерена изучить все аспекты обмена представителей «Азова»* на украинского политика Виктора Медведчука. В своем Telegram-канале депутат заявил, что его слова были вырваны из контекста.

«Хотел бы сделать акцент для любителей вырывать цитаты из контекста. Не цепляйтесь к вежливым формулировкам и не делайте сенсаций на пустом месте. Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ „Азова“ быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным», — написал Слуцкий.

Он добавил, что вопрос, касающийся Виктора Медведчука, должны изучать люди, обладающие соответствующей компетенцией.

Ранее глава ДНР Денис Пушили заявил, что трибунал над сдавшимися представителями полка «Азов»*, находившимися на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, неизбежен.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.