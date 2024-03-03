03 марта 2024, 16:12
Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО в этом году
Слуцкий: уверен, что Россия завершит СВО в этом году победой русской оружия
Россия в этом году завершит специальную военную операцию победой русского оружия, выразил уверенность председатель ЛДПР, кандидат на должность президента Леонид Слуцкий. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе партии.
Во время поездки в Луганск Слуцкий встретился с военными, освободившими Авдеевку, уточнили в пресс-службе.
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Он поздравил бойцов с этой уникальной победой, выразив уверенность, что освобождение города войдет в историю СВО так же, как Сталинградская и Курская битвы — в историю Великой Отечественной войны.
«Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — добавил Слуцкий.
По мнению политика, крайне важной задачей является освобождение временно оставленного Херсона, Краматорска, Славянска, Святогорска.
«А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернется очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает», — подчеркнул кандидат в президенты России.
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
ЛДПР
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