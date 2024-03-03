Важное 03 марта 2024, 16:12 Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО в этом году Слуцкий: уверен, что Россия завершит СВО в этом году победой русской оружия РИА «Новости»

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Россия в этом году завершит специальную военную операцию победой русского оружия, выразил уверенность председатель ЛДПР, кандидат на должность президента Леонид Слуцкий. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе партии.

Во время поездки в Луганск Слуцкий встретился с военными, освободившими Авдеевку, уточнили в пресс-службе.

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Он поздравил бойцов с этой уникальной победой, выразив уверенность, что освобождение города войдет в историю СВО так же, как Сталинградская и Курская битвы — в историю Великой Отечественной войны.

«Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — добавил Слуцкий.

По мнению политика, крайне важной задачей является освобождение временно оставленного Херсона, Краматорска, Славянска, Святогорска.

«А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернется очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает», — подчеркнул кандидат в президенты России.