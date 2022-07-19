Слуцкий рассказал о жестких условиях будущих переговоров с Украиной

Власти Украины не стремятся возобновлять переговоры с Россией, однако если это случится, на них обсудят новые, более жесткие условия. Об этом заявил на пресс-конференции член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости».

«Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров. Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут более жесткими», — предупредил он.

Депутат уточнил, что в таком случае изменятся суть и сроки исполнения условий по демилитаризации и денацификации Украины. Он объяснил это тем, что в последние месяцы противник издевался над пленными и уничтожал бойцов.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов объявил, что Украине придется принять все требования России, сообщили «Известия». Он предупредил, что люди на освобожденных территориях уже живут в российской системе ценностей и экономике.