Слуцкий назвал готовность Украины к капитуляции условием для переговоров

Россия рассмотрит возможность возобновления переговоров, если Украина будет готова к безоговорочной капитуляции, заявил председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он рассказал, что другого подхода быть не может.

Парламентарий напомнил о преступлениях, которые совершали украинские военные. Он назвал Украину «территорией внешнего управления» и добавил, что обстрелы ВСУ Запорожской АЭС ставят мир на грань ядерной катастрофы.

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», — заявил Леонид Слуцкий.

Россия проводит спецоперацию для предотвращения третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, отказа Украины от вступления в НАТО уже недостаточно для достижения мира.