Слуцкий: если Украина согласится на переговоры, Россия это обдумает

Если Украина сообщит, что готова к переговорам, то Россия готова это обсудить. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передало РИА «Новости».

«В случае, если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», — сказал Слуцкий во время пресс-подхода по итогам внепланового Совета Госдумы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации заявил, что исполнение украинской стороной Минских соглашений исключило бы спецоперацию России на Украине. Однако следовать договоренностям не хотели ни официальный Киев, ни его зарубежные покровители.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция на Украине продвигается по намеченному плану. Ее проведение связано с реальными угрозами со стороны украинских властей жителям Донбасса, а в последующем — и России.