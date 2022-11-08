Слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО пройдут в Госдуме | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 16:00 Слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО пройдут в Госдуме Совет ГД назначил слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО военных на 12 декабря РИА «Новости»

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Совет Госдумы назначил проведение парламентских слушаний по вопросам адаптации военнослужащих, которые вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, на 12 декабря. Об этом сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«Совет Государственной думы утвердил 12 декабря, в 10:00, проведение наших парламентских слушаний по теме „Проблемные вопросы адаптации военнослужащих, участвующих в СВО, и меры по повышению качества военно-патриотической работы в молодежной среде“», — написал он.

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Метелев уточнил, что цель слушаний — принять законодательные решения, которые помогут наладить жизнь вернувшимся с фронта бойцам. Он также обратил внимание на необходимость повышать престиж армии среди молодых людей.

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В слушаниях примут участие думские комитеты по обороне, молодежной и социальной политике, по труду и делам ветеранов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения спецоперации, из них 50 тысяч принимают участие в боевых действиях, сообщило РИА ФАН.