Спецоперация 31 августа 2023, 19:21 Случаи «самострелов» участились среди бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»: среди бойцов ВСУ в районе Купянска выросло число «самострелов» РИА «Новости»

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Среди боевиков Вооруженных сил Украины участилось число «самострелов». Так бойцы хотят избежать отправки на самые тяжелые участки Купянского направления. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«В украинских подразделениях, стоящих в районе Купянска, отмечаются случаи „самострелов“ и другого причинения вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах», — подчеркнул собеседник агентства.

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Предположительно, это происходит из-за того, что некоторые военнослужащие ВСУ боятся отправки на самые горячие участки Купянского направления. По данным источника, некоторые украинские бойцы даже платят сослуживцам деньги за то, чтобы те нанесли им легкие увечья.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские войска начали продвигаться на Купянском направлении. По его словам, ситуация в том районе «сложная, но контролируемая».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики ВСУ на Купянском направлении перепутали колонну своих бойцов с российской и уничтожили ее.