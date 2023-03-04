Спецоперация 04 марта 2023, 16:57 Сложную обстановку для ВСУ в Артемовске признали в США NYT: второй приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о сложном положении ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Второй за несколько дней визит командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в город Артемовск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о крайне непростом положении украинских военных. Об этом в материале для издания The New York Times написал обозреватель Марк Сантора.

«Судя по всему, положение ВСУ в городе становится окончательно шатким. Украинское командование говорит о желании удержать Артемовск как можно дольше. Вопрос в том, смогут ли они потом отступить с минимальными потерями», — задался вопросом автор статьи.

Реклама

По мнению Санторы, поездки Сырского связаны с необходимостью частых совещаний в силу изменяющейся обстановки в пользу российской армии.

Реклама

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что Артемовск практически попал в окружение. Он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением отдать приказ войскам отступать.