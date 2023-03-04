04 марта 2023, 16:57
Сложную обстановку для ВСУ в Артемовске признали в США
NYT: второй приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о сложном положении ВСУ
Второй за несколько дней визит командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в город Артемовск в Донецкой Народной Республике свидетельствует о крайне непростом положении украинских военных. Об этом в материале для издания The New York Times написал обозреватель Марк Сантора.
«Судя по всему, положение ВСУ в городе становится окончательно шатким. Украинское командование говорит о желании удержать Артемовск как можно дольше. Вопрос в том, смогут ли они потом отступить с минимальными потерями», — задался вопросом автор статьи.
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По мнению Санторы, поездки Сырского связаны с необходимостью частых совещаний в силу изменяющейся обстановки в пользу российской армии.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что Артемовск практически попал в окружение. Он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением отдать приказ войскам отступать.
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