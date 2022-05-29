Российский генерал назвал главную сложность спецоперации на Украине

Тактика украинских националистов, при которой они захватывают мирные города и превращают их в крепости, прикрываясь населением, является главной сложностью российских войск в ходе специальной операции. Об этом RT заявил бывший командующий ВДВ Георгий Шпак.

По его словам, украинские нацисты используют тактику немецких войск в ходе Второй мировой войны.

«Они занимают высотные здания, а на первых этажах держат мирных людей, прикрываясь ими. Эта работа надолго, потому что впереди городов еще много. Точно такая же тактика у них при обороне крупных предприятий», — заявил военный.

Шпак выразил мнение, что российским вооруженным силам приходится делать свою работу с ювелирной точностью, чтобы не допустить потерь среди мирного населения.

Экс-командующий ВДВ подчеркнул, что фашизм на Украине необходимо искоренить полностью, не оставив даже клочка земли, откуда раковая опухоль нацизма может распространиться.

«Если оставим нынешней власти Украине хотя бы квадратный метр земли, то оттуда начнут опять стрелять по русским людям. Эту фашистскую дрянь нужно уничтожить полностью», — заключил Шпак.

Ранее военный заявил, что США запретили Польше вводить свои войска на Украину, опасаясь глобального конфликта.