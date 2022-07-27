Словами о контрнаступлении Зеленский попытался успокоить Запад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором прорыве и возвращении утраченных территорий. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» объяснил это попыткой хоть как-то успокоить Запад.

Далее — прямая речь.

Мнимые успехи

Зеленский оторван от реальной ситуации и событий, которые происходят. Вот что получается: Запад дарит оружие и уже начинает требовать от него каких-то хотя бы визуально маленьких побед. Но ни один населенный пункт за эти месяцы не отвоевали. Все боевые действия происходят так: мы что-то освобождаем, а они отходят.

Владимир Зеленский должен доказать Западу, что есть какие-то успехи

Поступает техника и оружие. Западному руководству тоже нужно сообщить своему обществу, что оружие не в никуда уходит. Все потихоньку перемалывается, уничтожается.

Отступление невозможно

Сейчас власти Украины почему-то утверждают, что существует возможность херсонского прорыва. Они видят, что потихоньку теряют Николаев и Одессу, поэтому стремятся показать, что не просто бегут и отступают.

Плюс к этому они еще держатся за Донбасскую дугу. Если оставят ее, то придется бежать 100 километров по степям, а там даже невозможно отступить. Ни одна колонна не дойдет по степям до следующего рубежа, ее уничтожит авиация. Сработают три комплекса разведки: космос, самолет и подтверждение с земли.

Безвыходное положение

Это все же спецоперация, а не война. Мы не отключили мобильную связь, водопровод и электричество, не тронули пути снабжения. Не взорвали мосты, центры принятия решений на высшем уровне тоже не разбили. Наши войска не разбомбили дворец президента в Киеве, здание ВСУ, разведку. Поэтому Владимиру Зеленскому нужно что-то придумать.

Конечно, его заявления смешны. Отвоевать всю территорию невозможно, тем более за три недели

Реально ситуация такова, что какие-то серьезные изменения произойдут в августе — прорыв Донбасской дуги и освобождение Марьинки и Авдеевки, то есть мест, откуда ведут бомбежки Донецка. Нужно отодвинуть войска Украины от рубежей, с которых они могут обстреливать, на 20–30 километров, и атаки прекратятся. Сейчас спасти людей — это главная задача.